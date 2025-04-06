Рекордное количество золота — более 28 тонн — добыли в Хабаровском крае в 2024 году

В январе текущего года добыто 2,2 тонны золота, а налоговые поступления в региональный бюджет составили 1,3 млрд рублей, что на 540 млн больше, чем год назад. Также реализуется целый ряд инвестиционных проектов по освоению новых месторождений золота и меди.