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Рекордное количество золота — более 28 тонн — добыли в Хабаровском крае в 2024 году

Глава региона поздравил работников горнодобывающей отрасли с профессиональным праздником.

Источник: AmurMedia

Дмитрий Демешин поздравил работников и ветеранов геологии Хабаровского края с профессиональным праздником, сообщает ИА AmurMedia.

— Ваша работа требует самоотдачи и большого количества сил, но ее результат трудно переоценить. В 2024 году в Хабаровском крае было добыто рекордное количество золота — более 28 тонн, а в региональный бюджет предприятия отрасли перечислили почти 24 млрд рублей, — отметил глава региона.

В январе текущего года добыто 2,2 тонны золота, а налоговые поступления в региональный бюджет составили 1,3 млрд рублей, что на 540 млн больше, чем год назад. Также реализуется целый ряд инвестиционных проектов по освоению новых месторождений золота и меди.

Как подчеркивает президент России Владимир Владимирович Путин: «Сегодня перед отраслью стоят масштабные, востребованные временем задачи, от эффективного решения которых во многом зависит социально-экономическое развитие страны, укрепление ее промышленного, энергетического, оборонного потенциала, повышение качества жизни людей».

Необходимо внедрять современные технологии и практики геологоразведки и методов добычи, и для этого нужны квалифицированные кадры, подготовка которых начинается еще со школьной скамьи.

— Мы видим реальные результаты: благодаря программам профориентации престиж инженерно-технических профессий и интерес молодежи к ним увеличивается год от года, а это залог развития отрасли, роста экономики нашего края и благополучия страны! — подчеркнул Дмитрий Демешин.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, губернатор поблагодарил геологов за добросовестный труд и верность избранному делу и пожелал новых достижений на благо региона и всей России.