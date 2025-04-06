Россиянам пообещали рост цен на популярные продукты в апреле

«Динамику цен в апреле традиционно будет определять Пасха, которую празднуют 20 числа. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца, которые используются для куличей — они могут подорожать на 4−7%. Кроме того, ожидается увеличение цен на другие ингредиенты для праздничных блюд, такие как мука, творог, сливочное масло и маргарин», — процитировало Долгову информационное агентство «Прайм».