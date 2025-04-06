WSJ: Си Цзиньпин оказался победителем в торговой войне с Трампом

Как указывают эксперты, США долгое время пытались убедить Европу ослабить экономические связи с Китаем, но теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление этих контактов стало неизбежным. Более того, Китай может стать важным партнером для стран Азии, у которых антиамериканские настроения, по мнению авторов статьи, только усиливаются.