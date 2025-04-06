WSJ: Си Цзиньпин оказался победителем в торговой войне с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной президентом США Дональдом Трампом, пишет Wall Street Journal.
В статье отмечается, что введенные Трампом пошлины значительно изменят мировой порядок, и уже можно выделить одного победителя — китайского лидера, который, по мнению авторов материала, пережил весьма успешную неделю.
Как указывают эксперты, США долгое время пытались убедить Европу ослабить экономические связи с Китаем, но теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление этих контактов стало неизбежным. Более того, Китай может стать важным партнером для стран Азии, у которых антиамериканские настроения, по мнению авторов статьи, только усиливаются.
Запад, недовольный американскими пошлинами, продемонстрировал свою внутреннюю разобщенность и слабость, что также способствует укреплению позиций Китая на мировой арене, заключают журналисты.
Напомним, ранее Трамп объявил о введении пошлин против 185 стран, установив базовую ставку в 10%. Для некоторых государств размер этих тарифов оказался значительно больше.