Президент США Дональд Трамп заявил, что стране предстоят сложные времена, но итоговый результат будет историческим.
В своем посте в социальной сети Truth Social он отметил, что текущие события представляют собой «экономическую революцию», добавив, что несмотря на трудности, США в конечном итоге «одержат победу».
Трамп подчеркнул, что США не пострадали в такой степени, как Китай, который, по его словам, понес гораздо большие убытки. Он утверждает, что ущерб, нанесенный Китаю, значительно превосходит последствия для Вашингтона.
Ранее в Wall Street Journal сообщили, что Председатель КНР Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной президентом США. Вашингтон долгое время пытался убедить Европу ослабить экономические связи с Китаем, но теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление этих контактов стало неизбежным.