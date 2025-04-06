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Трамп: США ждут трудные времена из-за пошлин

Президент США выразил уверенность в том, что Вашингтон в конечном итоге «одержит победу».

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп заявил, что стране предстоят сложные времена, но итоговый результат будет историческим.

В своем посте в социальной сети Truth Social он отметил, что текущие события представляют собой «экономическую революцию», добавив, что несмотря на трудности, США в конечном итоге «одержат победу».

Трамп подчеркнул, что США не пострадали в такой степени, как Китай, который, по его словам, понес гораздо большие убытки. Он утверждает, что ущерб, нанесенный Китаю, значительно превосходит последствия для Вашингтона.

Ранее в Wall Street Journal сообщили, что Председатель КНР Си Цзиньпин выходит победителем из торговой войны, инициированной президентом США. Вашингтон долгое время пытался убедить Европу ослабить экономические связи с Китаем, но теперь, благодаря действиям Трампа, восстановление этих контактов стало неизбежным.