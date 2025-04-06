Финансист Долгова рассказала, какие продукты могут вскоре подорожать в РФ

Цена на некоторые продукты питания может вырасти в середине весны в России из-за Пасхи, рассказала доцент кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Плеханова Мария Долгова.
«Динамику цен в апреле традиционно будет определять Пасха, которую (в 2025 году — прим. ред.) празднуют 20 числа. В преддверии праздника значительно возрастает спрос на яйца, которые используются для куличей — они могут подорожать на 4−7%», — заявила эксперт, слова которого приводит информационное агентство «Прайм».
Также, по её словам, могут подорожать и другие ингредиенты для праздничных блюд, в том числе сливочное масло, маргарин, мука и творог. Кроме того, Долгова напомнила о сезоне шашлыков, когда традиционно растет спрос на мясо. Доцент уточнила, что на этом фоне его стоимость может вырасти к майским праздникам на 4−10%.
Помимо этого эксперт сообщила, что в 2025 году прогнозируют увеличение вылова лососевых. Долгова добавила, что в случае отсутствия спекуляций цены на икру могут снизиться.
Напомним, ранее вице-спикер Госдумы Борис Чернышов призвал ввести временные ограничения на экспорт мясной продукции, а также установить квоты на беспошлинный ввоз отдельных видов мяса в преддверии майских праздников. По мнению парламентария, такие меры помогут предотвратить возможный дефицит, а также позволят сохранить стабильные и доступные цены для потребителей.