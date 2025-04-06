Финансист Долгова рассказала, какие продукты могут вскоре подорожать в РФ

Также, по её словам, могут подорожать и другие ингредиенты для праздничных блюд, в том числе сливочное масло, маргарин, мука и творог. Кроме того, Долгова напомнила о сезоне шашлыков, когда традиционно растет спрос на мясо. Доцент уточнила, что на этом фоне его стоимость может вырасти к майским праздникам на 4−10%.