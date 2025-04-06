Хабаровский край представил план развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

Совещание под председательством Министра транспорта Российской Федерации Романа Старовойта по вопросу согласования параметров мероприятий мастер-планов развития городов ДФО и опорных населенных пунктов Арктической зоны России состоялось в режиме видеоконференцсвязи. Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин также принял участие в заседании, сообщает ИА AmurMedia.
На повестке — вопросы финансирования объектов транспортной инфраструктуры, которые включены в мастер-планы развития городов Дальнего Востока и Арктики.
— Вместе с Минвостокразвития дополнительно прорабатываем включение в национальные проекты «Эффективная транспортная система», «Инфраструктура для жизни», а также в государственную программу «Развитие государственной системы» еще свыше 100 мероприятий в сфере дорожного хозяйства, развития водной, железнодорожной и аэродромной инфраструктуры, — сказал глава Минтранса РФ.
Как отметил Роман Старовойт, развитие городов Дальневосточного федерального округа и опорных населенных пунктов Арктической зоны — один из приоритетов работы федерального ведомства. Включение дополнительных мероприятий в национальные программы проводится по поручению Главы государства.
О проделанной работе доложил глава Хабаровского края Дмитрий Демешин. В рамках долгосрочного плана комплексного социально-экономического развития Хабаровской городской агломерации на период до 2030 года предусмотрена реализация мероприятия «Ремонт улично-дорожной сети» на сумму более 11 млрд рублей.
— В этом году мы подписали меморандум по шестилетнему плану дорожной деятельности в Хабаровском крае на период 2025—2030 годы с Федеральным дорожным агентством. На сегодняшний день уже приступили к реализации. Приняли в региональную собственность федеральную автомобильную дорогу А-375 «Хабаровск-Находка» протяженностью 175 км (на территории Хабаровского края). Учитывая наши текущие затраты, мы рассчитываем на конструктивную позицию Министерства транспорта и Росавтодора в части развития опорной сети автомобильных дорог и опорных населенных пунктов края, — доложил Дмитрий Демешин.
Губернатор добавил, что в декабре 2024 года завершился нацпроект «Безопасные качественные дороги». Как итог за шесть лет — доля находящихся в нормативном состоянии дорог в Хабаровске составила более 85%. Это стало возможным благодаря принятому решению о начале работ на участке федеральной дороги А-375 на выезде из города Хабаровска, проходящего по населённым пунктам Тополево, Мирное, Скворцово, Восточное. Все дорожные мероприятия получат преемственность в новом нацпроекте «Инфраструктура для жизни».
Кроме того, глава региона Дмитрий Демешин отметил, что краевое правительство также прорабатывает вопрос строительства транспортных развязок в Хабаровске совместно с федеральным Минтрансом и Росавтодором.