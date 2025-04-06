Хабаровский край представил план развития транспортной инфраструктуры до 2030 года

— В этом году мы подписали меморандум по шестилетнему плану дорожной деятельности в Хабаровском крае на период 2025—2030 годы с Федеральным дорожным агентством. На сегодняшний день уже приступили к реализации. Приняли в региональную собственность федеральную автомобильную дорогу А-375 «Хабаровск-Находка» протяженностью 175 км (на территории Хабаровского края). Учитывая наши текущие затраты, мы рассчитываем на конструктивную позицию Министерства транспорта и Росавтодора в части развития опорной сети автомобильных дорог и опорных населенных пунктов края, — доложил Дмитрий Демешин.