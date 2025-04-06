Россияне столкнулись с рекордным числом отказов в одобрении кредитов

Ситуация с отказами в кредитовании остается сложной и в других секторах. Так, отказы по автокредитам достигли отметки в 81,1%, что на 4 процентных пункта превышает показатель того же месяца предыдущего года. Показатель отказов по POS-кредитам (кредитам, выдаваемым непосредственно в месте продажи) оказался еще выше — 84%, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее.