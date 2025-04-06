Россияне столкнулись с рекордным числом отказов в одобрении кредитов

Отказы по кредитам бьют рекорды.
В феврале 2025 года Россия зафиксировала рекордное число отказов в одобрении потребительских кредитов. По данным Национального бюро кредитных историй, доля отказов составила 75,2%, что на 4,1 процентного пункта больше, чем в прошлом году. Это увеличение связывают с ужесточением макропруденциальных лимитов Центробанка.
«…доля отказов по заявкам на потребительские кредиты в феврале 2025 года составила 75,2% — на 4,1 процентного пункта больше, чем годом ранее. По сравнению с январем рост этой доли оказался небольшим, впрочем, она остается стабильно высокой с декабря, что связано с ужесточением макропруденциальных лимитов Центробанка», — пишут «Известия».
Доли отказов варьируются в зависимости от кредитного рейтинга заемщиков. У лиц с рейтингом от 1 до 250 баллов процент отказов составляет более 96%. В то время как среди тех, чей рейтинг превышает 750 баллов, уровень отказов значительно ниже и равен 31,3%.
Ситуация с отказами в кредитовании остается сложной и в других секторах. Так, отказы по автокредитам достигли отметки в 81,1%, что на 4 процентных пункта превышает показатель того же месяца предыдущего года. Показатель отказов по POS-кредитам (кредитам, выдаваемым непосредственно в месте продажи) оказался еще выше — 84%, что на шесть процентных пунктов больше, чем годом ранее.
Рост числа отказов в кредитовании тесно связан с общим объемом предоставленных кредитов всех категорий. Спад по автокредитам достиг 6,2%. В четвертом квартале 2024 года объем потребительских кредитов сократился более чем вдвое, после чего ситуация продолжила ухудшаться. Годовой прирост кредитного портфеля оказался ниже уровня инфляции, что свидетельствует о резком замедлении потребительского кредитования в стране. Это обусловлено чрезвычайно высокими процентными ставками и строгими условиями финансирования, наложенными банками.
Аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов прогнозирует, что в предстоящие месяцы необеспеченное потребительское кредитование будет продолжать снижаться из-за высоких процентных ставок и ужесточения требований к заемщикам со стороны банков, вызванных высоким уровнем долговой нагрузки на население и более строгими регуляторными мерами в этом секторе. По мнению основателя сервиса «Кредчек» Эльмана Мехтиева, который занимается проверкой кредитных историй, несмотря на рост доходов населения, процентные ставки и макропруденциальные ограничения будут дальше ограничивать доступность кредитования, что приведет к сокращению объемов розничного кредитования.
Ранее объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам в стране достиг нового исторического максимума, пишет «Национальная служба новостей». В январе 2025 года этот показатель увеличился на 5,7 миллиарда рублей, достигнув 100,6 миллиарда рублей. Параллельно, общий объем выданных ипотечных кредитов снизился на 108 миллиардов рублей с начала года и составил 19 триллионов рублей к февралю 2025 года.