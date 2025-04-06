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В Челябинской области объявлен конкурс на получение агрогрантов

Правительство региона выделило более 170 млн рублей на поддержку фермеров в рамках программ «Агростартап» и «Семейная ферма».

Источник: Reuters

Заявки принимаются до конца апреля, а приоритет отдается участникам специальной военной операции.

Об основных условиях программ рассказали в южноуральском минсельхозе.

«Семейная ферма».

Срок подачи: до 13 апреля. Объем финансирования: 108,5 млн рублей. Размер гранта: 5−30 млн рублей (покрывает до 60% затрат проекта). Выплаты: май 2025 года.

«Агростартап».

Срок подачи: до 27 апреля. Объем финансирования: 63,7 млн рублей. Размер гранта: 1,5−3,5 млн рублей (до 90% стоимости проекта). Выплаты: июнь 2025 года.

В критериях отбора указано, что необходимо наличие ресурсов для реализации проекта: земли, техники, помещений, поголовья. Дополнительные баллы получат ветераны СВО, планирующие заняться фермерством.

Южноуральцам необходимо разместить документы на портале господдержки. Проверять заявки и оценивать по балльной системе будет конкурсная комиссия.