Экономист Балынин: в апреле доллар зафиксируется на уровне 80−90 рублей

В апреле курс доллара будет колебаться в районе 80−90 рублей, заявил aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Думаю, что в апреле курс доллара будет в коридоре 80−90 рублей за доллар, по евро: 90−99 рублей за евро, по юаню: 11−12 рублей за юань. Волатильность — это нормальная ситуация для финансового рынка, поэтому могут быть кратковременные выходы за указанный коридор, в этом нет ничего страшного», — сказал экономист, добавив, что не видит угроз финансовой стабильности.
Балынин подчеркнул, что россиянам не стоит обращать внимание на колебания курсов валют и использовать для финансовых операций рубли. Экономист посоветовал разместить свободные сбережения на вкладах.
«Например, размещение сегодня 579 тысяч рублей (по данным АСВ, именно такой сумме равен средний вклад без учёта остатков до 10 тысяч рублей — ред.) по ставке в 22% на 1 год позволит превратить их через год в 706,38 тысячи рублей. Доход за год составит более 127 тысяч рублей», — отметил доцент.
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