Экономист Балынин: в апреле доллар зафиксируется на уровне 80−90 рублей

«Думаю, что в апреле курс доллара будет в коридоре 80−90 рублей за доллар, по евро: 90−99 рублей за евро, по юаню: 11−12 рублей за юань. Волатильность — это нормальная ситуация для финансового рынка, поэтому могут быть кратковременные выходы за указанный коридор, в этом нет ничего страшного», — сказал экономист, добавив, что не видит угроз финансовой стабильности.