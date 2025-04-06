Ремонт дорог картами начался в Иркутске

Работы провели на улицах Лермонтова и Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии города.
Ремонт большими картами подразумевает замену асфальта на участке длиной и шириной в несколько метров. Область размечается, срезается слой старого асфальта, поверхность очищается. Затем наносится битумная эмульсия и укладывается новый асфальт.
Подготовительные работы по фрезерованию участков для будущих «заплаток» проводятся на улицах Рабочая, Гоголя и Карла Маркса. После там также будет уложен асфальт.
В 2025 году большими картами в Иркутске планируют отремонтировать более 100 тысяч квадратных метров дорог.