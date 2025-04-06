Ричмонд
+23°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ремонт дорог картами начался в Иркутске

Иркутские дорожники начали ремонт улиц большими картами.

Источник: Мэрия Иркутска

Работы провели на улицах Лермонтова и Розы Люксембург, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ремонт большими картами подразумевает замену асфальта на участке длиной и шириной в несколько метров. Область размечается, срезается слой старого асфальта, поверхность очищается. Затем наносится битумная эмульсия и укладывается новый асфальт.

Подготовительные работы по фрезерованию участков для будущих «заплаток» проводятся на улицах Рабочая, Гоголя и Карла Маркса. После там также будет уложен асфальт.

В 2025 году большими картами в Иркутске планируют отремонтировать более 100 тысяч квадратных метров дорог.