Раз на газ не приходится

Напомним, еще 15 лет назад «Газпром» в регионе контролировал более 80% поставок газа, но с тех пор свое положение на рынке растерял. Причиной этого стал выход на рынок независимых сбытовых организаций, которые благодаря более гибким условиям смогли предложить промышленным предприятиям более выгодные контракты. «Газпрому», как гарантирующему поставщику, осталось в том числе население и предприятия коммунального комплекса, несвоевременно оплачивающие счета газовиков. Если в 2006 году ООО «Пермрегионгаз» (реорганизовано в ООО «Газпром межрегионгаз Пермь») реализовало 13,6 млрд куб. м газа, то к 2016 году объемы реализации газа компанией снизились до рекордного минимума в 3,5 млрд куб. м. При этом пермская компания «Газпрома» к тому времени накопила долги около 7 млрд руб. В последнее время ситуация стала исправляться в лучшую для газпромовцев сторону. В число клиентов компании вернулись несколько крупных предприятий.