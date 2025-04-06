Маск поддержал создание зоны свободной торговли в Евросоюзе

Американский миллиардер и руководитель департамента Соединённых Штатов по государственной эффективности (DOGE) Илон Маск выразил поддержку созданию зоны свободной торговли с ЕС, несмотря на введение торговых пошлин против Евросоюза президентом США Дональдом Трампом.
«Я надеюсь, что будет достигнута договорённость о том, что и Европа, и США должны стремиться к ситуации с нулевыми тарифами, фактически сформировав зону свободной торговли», — заявил предприниматель в ходе выступления по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии, организованном вице-премьером страны Маттео Сальвини.
Бизнесмен также подчеркнул, что выступает за свободу передвижения и трудоустройства между США и странами Европейского союза. По его словам, он дал именно такой совет главе Белого дома.
Ранее Маск выразил обеспокоенность из-за участившихся терактов в Европе и предупредил о возможной «широкомасштабной резне» в станах ЕС.