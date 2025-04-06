Маск поддержал создание зоны свободной торговли в Евросоюзе

«Я надеюсь, что будет достигнута договорённость о том, что и Европа, и США должны стремиться к ситуации с нулевыми тарифами, фактически сформировав зону свободной торговли», — заявил предприниматель в ходе выступления по видеосвязи на «Конгрессе Лиги» в Италии, организованном вице-премьером страны Маттео Сальвини.