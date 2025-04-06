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В Узбекистане побит рекорд по сбору первых арбузов

Vaib.uz (Узбекистан. 6 апреля). В Узбекистане в этом году зафиксирован новый рекорд по раннему сбору арбузов. В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области, который считается местом созревания самых первых арбузов в стране, первый урожай был собран уже 4 апреля, сообщили в местном хокимияте.

Источник: Сергей Булкин/NEWS.ru/ТАСС

Для сравнения, в прошлые годы рекорд был установлен 17 апреля, но в 2025 году фермеры Кукдалы смогли опередить эту дату почти на две недели.

Первые плоды вырастил местный фермер Солих Жуманазаров, который отметил, что нынешний урожай — это всего лишь эксперимент. Пока было выращено лишь несколько арбузов.

До массового сбора и выхода продукции на рынок остаётся примерно две недели — именно столько потребуется основному урожаю, чтобы полностью созреть.

Интересно, а каким будет вкус этого рекордного арбуза? И какие цены нас ожидают этим летом?