В Узбекистане побит рекорд по сбору первых арбузов

Для сравнения, в прошлые годы рекорд был установлен 17 апреля, но в 2025 году фермеры Кукдалы смогли опередить эту дату почти на две недели.
Первые плоды вырастил местный фермер Солих Жуманазаров, который отметил, что нынешний урожай — это всего лишь эксперимент. Пока было выращено лишь несколько арбузов.
До массового сбора и выхода продукции на рынок остаётся примерно две недели — именно столько потребуется основному урожаю, чтобы полностью созреть.
Интересно, а каким будет вкус этого рекордного арбуза? И какие цены нас ожидают этим летом?