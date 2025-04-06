В Узбекистане побит рекорд по сбору первых арбузов

Vaib.uz (Узбекистан. 6 апреля). В Узбекистане в этом году зафиксирован новый рекорд по раннему сбору арбузов. В Кукдалинском районе Кашкадарьинской области, который считается местом созревания самых первых арбузов в стране, первый урожай был собран уже 4 апреля, сообщили в местном хокимияте.