Продлить запрет на вывоз сжиженного газа и пропана хотят в Казахстане

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», — говорится в проекте приказа ведомства.
Отмечается, что запрет планируется ввести с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка страны. Запрет планируется ввести с 14 мая 2025 года. Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 21 апреля 2025 года.