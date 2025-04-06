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Продлить запрет на вывоз сжиженного газа и пропана хотят в Казахстане

С мая этого года в Казахстане хотят ввести запрет на вывоз сжиженного газа и пропана из Казахстана. Проект приказа Министерства энергетики опубликован на портале Открытые НПА, передает NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 970 0), пропана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 12 940 0) и бутана (код ТН ВЭД ЕАЭС 2711 13 970 0) автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», — говорится в проекте приказа ведомства.

Отмечается, что запрет планируется ввести с целью обеспечения сжиженным нефтяным газом внутреннего рынка страны. Запрет планируется ввести с 14 мая 2025 года. Проект документа вынесен на публичное обсуждение до 21 апреля 2025 года.