Жители дома на Декабристов в Новосибирске получили высокие счета за отопление

В Новосибирске жильцы дома на улице Декабристов, 41, столкнулись с неожиданными и значительными суммами в квитанциях за отопление, что вызвало бурное обсуждение в домовом чате. По данным «Прецедента», суммарная годовая корректировка платы за тепло за 2024 год составила 201 миллион рублей, что в свою очередь привело к перерасчету, который не всех обрадовал.