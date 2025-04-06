Жители дома на Декабристов в Новосибирске получили высокие счета за отопление

В Новосибирске жильцы дома на улице Декабристов, 41, столкнулись с неожиданными и значительными суммами в квитанциях за отопление, что вызвало бурное обсуждение в домовом чате. По данным «Прецедента», суммарная годовая корректировка платы за тепло за 2024 год составила 201 миллион рублей, что в свою очередь привело к перерасчету, который не всех обрадовал.
«У меня двухкомнатная квартира площадью 56 квадратов. Пришла “положительная” сумма годового перерасчета в 16 тысяч рублей, а у моей соседки с аналогичной квартирой — 20 тысяч. Ума не приложу, откуда взялись эти цифры», — рассказала жительница дома Юлия.
Владелец квартиры в 112 квадратов, Вениамин, получил квиток на 50 454 рубля, что также вызвало его недоумение. «Конечно, я был шокирован, счет, как будто баню топил весь год, а не квартиру. Убежден: произошла либо ошибка оператора “НТСК”, либо наша УК передала неверные показания», — отметил он.
По информации «НТСК», ошибки с их стороны не было, и суммы корректировок обусловлены индивидуальным потреблением тепла. В управляющей компании «Брусника. Управление домами» подтвердили переход собственников на прямые платежи с 2025 года и сообщили, что все данные для начисления были переданы в соответствии с протоколами общего собрания собственников.