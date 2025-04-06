Поселок в Академгородке просит Бастрыкина решить проблемы с водой

По их словам, отключения воды носят систематический характер. Издание Атас.инфо цитирует одного из авторов обращения — он сообщает, что в среднем отключения подачи воды составляет порядка 7 часов ежедневно:
«Отключают не только ночью, но и днем, и вечером, и утром без предупреждения. Невозможно собраться на работу. Невозможно постираться, скоро стиральные машины “полетят”. Невозможно приготовить еду. Живем как первобытные люди, поливаем друг другу ковшиком, чтобы умыться. Уже не говорю про туалет».
Авторы обращения пишут, что неоднократно обращались в местные органы власти и ресурсоснабжающие организации, но те отделываются отписками и никаких сдвигов в решении проблем не наблюдается.
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