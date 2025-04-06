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Поселок в Академгородке просит Бастрыкина решить проблемы с водой

Жители поселки Горки Академпарка обратились за помощью к председателю Следкома Александру Бастрыкину и и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой, чтобы они как-то решили трудности с водоснабжением.

Источник: Reuters

По их словам, отключения воды носят систематический характер. Издание Атас.инфо цитирует одного из авторов обращения — он сообщает, что в среднем отключения подачи воды составляет порядка 7 часов ежедневно:

«Отключают не только ночью, но и днем, и вечером, и утром без предупреждения. Невозможно собраться на работу. Невозможно постираться, скоро стиральные машины “полетят”. Невозможно приготовить еду. Живем как первобытные люди, поливаем друг другу ковшиком, чтобы умыться. Уже не говорю про туалет».

Авторы обращения пишут, что неоднократно обращались в местные органы власти и ресурсоснабжающие организации, но те отделываются отписками и никаких сдвигов в решении проблем не наблюдается.

Ранее Александр Бастрыкин взял на контроль расследование проблем с ЖКУ в Линево.