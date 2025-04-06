Поселок в Академгородке просит Бастрыкина решить проблемы с водой

«Отключают не только ночью, но и днем, и вечером, и утром без предупреждения. Невозможно собраться на работу. Невозможно постираться, скоро стиральные машины “полетят”. Невозможно приготовить еду. Живем как первобытные люди, поливаем друг другу ковшиком, чтобы умыться. Уже не говорю про туалет».