В Башкирии подорожал бензин.

В Башкирии на заправках «Башнефти» зафиксировали очередное повышение цен. Почти все виды топлива стали дороже на 20 копеек за литр.
Так, АИ-92 стоит теперь 54,45 рубля, АИ-92 ATUM обойдется 55,55 рублей. АИ-95 можно залить за 58,3 рублей, АИ-95 ATUM — 59,35 рублей. Дизтопливо теперь стоит 67,7 рублей.
Не изменился в цене только бензин АИ-100, он по-прежнему стоит 80,65 рублей.
Это уже четвертое повышение цен в 2025 году. Предыдущее было в феврале.
Между тем, на заправках «Лукойла» литр бензина АИ-92 ЭКТО стоит 56,39 рубля, АИ-95 ЭКТО — 60,83 рубля, АИ-95 ЕВРО — 60,4, дизтопливо ЭКТО — 69,71 рубля.