Сколько стоят стройматериалы в городах Казахстана

Для сравнительной аналитики цены искали на сайтах объявлений и страницах стройкомпаний. Чтобы усреднить показатели возьмем 500 кирпичей (их обычно продают поштучно, мы найдем десяток самых недорогих объявлений и высчитаем среднюю цену). Бетон производители отпускают кубометрами, именно эту единицу возьмем за пример. С арматурой сложнее: одни продавцы считают поштучно, другие кубометрами, погонными метрами, кто-то предпочитает килограммы. Мы возьмем 100 кг, в нашем примере около 114 погонных метров. Также мы посчитаем цену 10 деревянных брусьев и 10 пачек утеплителя (за упаковку минваты близкой к толщине 50 мм).