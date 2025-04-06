Сколько стоят стройматериалы в городах Казахстана

При планировании строительства или ремонта одним из ключевых вопросов является стоимость материалов. Мы выбрали самые востребованные позиции, которые широко применяются как в частном, так и в коммерческом строительстве.
Конечно же, нам понадобятся кирпичи. Мы выбрали силикатный кирпич М150 — прочный и доступный материал для кладки стен. Он доступен по цене, легко укладывается и обеспечивает хорошую теплоизоляцию, особенно при правильной кладке.
Затем нам потребуется бетон. Возьмем самый популярный марки М200 — универсальный вариант для фундамента, перекрытий и дорожных работ. Используется также для стяжки полов, лестниц и изготовления железобетонных конструкций.
Еще одним важным стройматериалом является арматура. Выбрать правильную — настоящее искусство. Поэтому, мы доверимся статистике и просто выберем самую популярную на рынке — рифленую арматуру диаметром 12 мм с маркировкой А3 (применяется в железобетонных конструкциях, усиливая их несущие способности).
Далее — деревянный брус 100×100 мм, длиной 6 м. Широко используется в строительстве каркасных домов, бань, беседок и других деревянных конструкций. Из него делают опорные элементы, перекрытия и стропильные системы.
После чего выберем утеплитель, наш выбор пал на минеральную вату толщиной 50 мм — эффективное решение для тепло- и шумоизоляции.
Метод расчета цены
Для сравнительной аналитики цены искали на сайтах объявлений и страницах стройкомпаний. Чтобы усреднить показатели возьмем 500 кирпичей (их обычно продают поштучно, мы найдем десяток самых недорогих объявлений и высчитаем среднюю цену). Бетон производители отпускают кубометрами, именно эту единицу возьмем за пример. С арматурой сложнее: одни продавцы считают поштучно, другие кубометрами, погонными метрами, кто-то предпочитает килограммы. Мы возьмем 100 кг, в нашем примере около 114 погонных метров. Также мы посчитаем цену 10 деревянных брусьев и 10 пачек утеплителя (за упаковку минваты близкой к толщине 50 мм).
Самые дорогие города:
- Самые высокие цены оказались в Костанае. Цены на все пять позиций здесь стабильно высокие — 67 500 тенге за 500 кирпичей, 32 650 тенге за кубометр бетона, 31 000 за центнер арматуры, 45 000 тенге за 10 брусьев и 68 000 тенге за утеплители. По большей части такие высокие цены специалисты объясняют логистическими расходами и спросом, а итоговая цена — 244 150 тенге.
- Статус промышленной столицы Казахстана дорого обходится Караганде, которая из-за высокого спроса на стройматериалы оказалась на второй строчке. Здесь самые дорогие в стране кирпичи — мы насчитали в среднем 75 000 тенге за 500 штук, зато самая дешевая арматура — 28 900 тенге за 100 кг, в то время как в других городах дешевле 30 000 тенге и не найти.
- В Усть-Каменогорске дорогая арматура и древесина, всего по нашему списку в этом городе чек вышел на 237 700 тенге.
Относительно дорогие:
- Атырау — самый дорогой в стране бетон — 35 400 тенге за кубометр, также тут не удалось найти дешевой древесины.
- В Алматы самый дешевый бетон — 14 350 тенге за кубометр, но дорогие кирпичи и арматура. Кроме того, самый дорогой в стране утеплитель — 69 500 тенге в среднем за 10 упаковок.
- Шымкент — здесь дорогие кирпичи, а цены на бетон и арматуру средние, в сравнении с другими городами.
- Жезказган — тут дешевый бетон, но кирпичи и древесина оказались дорогими, относительно даже соседних регионов.
Средние цены по стране:
- Актобе — дорогие кирпичи — в среднем 63 000 тенге за 500 штук, но зато дешевые бетон и арматура.
- В Кокшетау средние цены на утеплители. На арматуру, кирпичи и бетон — низкие, однако, это уравновешивает самая дорогая древесина — 64 000 за десять брусьев.
- Семей — здесь самая дешевая древесина — 44 800 тенге за десять брусьев, но высокая стоимость кирпичей.
- В Талдыкоргане дорогие кирпичи, остальные стройматериалы дешевле, чем в большинстве городов.
Ценник ниже среднего:
Туркестан — здесь самая дорогая в стране арматура — 52 000 тенге за центнер, зато самые дешевые кирпичи — 31 250 тенге за 500 штук.
Удивительно, но Астана в этом рейтинге оказалась в числе не самых дорогих городов — здесь высокий спрос, который давно обеспечен достаточным предложением, а налаженная логистика позитивно сказывается на цене. В столице относительно дорогая древесина, зато все остальные стройматериалы на среднем уровне. При этом утеплители стоят дешевле почти всех городов Казахстана.
В Актау дешевые кирпичи и бетон, за счет этого средние цены на другие товары несильно бьют по кошельку.
Петропавловск — дешевые кирпичи, но дорогой бетон.
В Павлодаре бетон дешевый, но дорогая древесина.
Самые низкие цены на стройматериалы:
Уральск — здесь дешевая древесина, остальные стройматериалы тоже стоят ниже среднего. По нашему списку покупок насчитали 184 700 тенге.
Кызылорда примечательна недорогими кирпичами и бетоном, однако арматура стоит выше среднего. Здесь самые дешевые утеплители в стране — 35 000 тенге за 10 упаковок. Общая цена — 177 700 тенге.
Тараз отметился низкими ценами на кирпичи и бетон, но средние цены на другие товары не позволили получить статус самого выгодного для строительства города. Итого — 176 950 тенге.
Самые дешевые стройматериалы в Конаеве — зато стабильно низкие цены абсолютно по всем позициям позволили собрать нашу корзину всего за 173 700 тенге.