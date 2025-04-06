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В Беларуси разведаны более 3,2 тыс. месторождений полезных ископаемых

На территории республики выявлено 50 видов полезных ископаемых. Однако не все из них детально изучены. По промышленным категориям разведано более 3,2 тыс. месторождений и их частей, в том числе подземных вод. Из них разрабатывается 58,8% , рассказал Василий Колб.

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разведано более 3,2 тыс. месторождений полезных ископаемых. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Василий Колб.

«На территории республики выявлено 50 видов полезных ископаемых. Однако не все из них детально изучены. По промышленным категориям разведано более 3,2 тыс. месторождений и их частей, в том числе подземных вод. Из них разрабатывается 58,8%», — рассказал Василий Колб.

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Так, по калийным и каменным солям осваивается 50% месторождений, по нефти — 64,6%, строительным материалам (мергельно-меловые породы, глинистые породы, пески, каолин, строительный и облицовочный камень, доломит, базальты, гипс) — 27,8%, торфу и сапропелю — 24,5%, пресным и минеральным подземным водам — 72,3%. Ряд неразрабатываемых месторождений служат резервными сырьевыми базами предприятий.

Важнейшими являются месторождения топливно-энергетических ресурсов, калийных и каменной солей. К национальному достоянию республики также относится разнообразие полезных ископаемых для производства строительных материалов (строительный и облицовочный камень, сырье для производства цемента и извести, пески строительные, формовочные и стекольные, песчано-гравийный материал, глины керамические и тугоплавкие).

«Если же оценивать на региональном уровне, то можно констатировать, что каждый регион Беларуси по-своему богат. Несомненно, Гомельская область самая продуктивная в этой части. На ее территории сосредоточены практически все запасы углеводородов. Разведаны и добываются калийная и каменная соли, строительный и облицовочный камень, пески, используемые для производства стекла», — рассказал Василий Колб.

На территории Брестской области также разведаны запасы строительного камня, каолина, базальта, тугоплавких глин. Западная и восточная части страны (Гродненская и Могилевская области) богаты на мел и глины, используемые для производства цемента, Витебская область — на доломит. Иными словами, сосредоточение многих полезных ископаемых неравномерно в плане их видов, что обусловлено особенностями природных геологических условий формирования этих полезных ископаемых.

*Полный текст интервью будет размещен на сайте БЕЛТА. -0-