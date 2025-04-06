В Беларуси разведаны более 3,2 тыс. месторождений полезных ископаемых

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси разведано более 3,2 тыс. месторождений полезных ископаемых. Об этом в интервью БЕЛТА сообщил заместитель генерального директора по геологии Научно-производственного центра по геологии Василий Колб.
«На территории республики выявлено 50 видов полезных ископаемых. Однако не все из них детально изучены. По промышленным категориям разведано более 3,2 тыс. месторождений и их частей, в том числе подземных вод. Из них разрабатывается 58,8%», — рассказал Василий Колб.
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Так, по калийным и каменным солям осваивается 50% месторождений, по нефти — 64,6%, строительным материалам (мергельно-меловые породы, глинистые породы, пески, каолин, строительный и облицовочный камень, доломит, базальты, гипс) — 27,8%, торфу и сапропелю — 24,5%, пресным и минеральным подземным водам — 72,3%. Ряд неразрабатываемых месторождений служат резервными сырьевыми базами предприятий.
Важнейшими являются месторождения топливно-энергетических ресурсов, калийных и каменной солей. К национальному достоянию республики также относится разнообразие полезных ископаемых для производства строительных материалов (строительный и облицовочный камень, сырье для производства цемента и извести, пески строительные, формовочные и стекольные, песчано-гравийный материал, глины керамические и тугоплавкие).
«Если же оценивать на региональном уровне, то можно констатировать, что каждый регион Беларуси по-своему богат. Несомненно, Гомельская область самая продуктивная в этой части. На ее территории сосредоточены практически все запасы углеводородов. Разведаны и добываются калийная и каменная соли, строительный и облицовочный камень, пески, используемые для производства стекла», — рассказал Василий Колб.
На территории Брестской области также разведаны запасы строительного камня, каолина, базальта, тугоплавких глин. Западная и восточная части страны (Гродненская и Могилевская области) богаты на мел и глины, используемые для производства цемента, Витебская область — на доломит. Иными словами, сосредоточение многих полезных ископаемых неравномерно в плане их видов, что обусловлено особенностями природных геологических условий формирования этих полезных ископаемых.
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