В Беларуси разведаны более 3,2 тыс. месторождений полезных ископаемых

«Если же оценивать на региональном уровне, то можно констатировать, что каждый регион Беларуси по-своему богат. Несомненно, Гомельская область самая продуктивная в этой части. На ее территории сосредоточены практически все запасы углеводородов. Разведаны и добываются калийная и каменная соли, строительный и облицовочный камень, пески, используемые для производства стекла», — рассказал Василий Колб.