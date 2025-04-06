Бывшее общежитие ОмГАУ выкупил омский строитель

В торгах участвовали шесть заявок, в том числе от предпринимательницы, победившей на торгах по продаже еще одного здания ОмГАУ. В числе претендентов на здание также были другие омские предприниматели, победителем в итоге стал ИП Геворг Акопян, предложивший наибольшую цену в размере порядка 71,7 млн рублей. Отметим, начальная цена составляла 43,7 млн рублей.