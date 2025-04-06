Бывшее общежитие ОмГАУ выкупил омский строитель

Подведены итоги прошедшего 4 апреля 2025 года аукциона по продаже здания, связанного с ОмГАУ имени П. А. Столыпина.
Лот включает в себя здание по адресу Орджоникидзе, 47, и земельный участок с кадастровым номером 55:36:040102:7048 площадью около 3 000 квадратных метров с видом разрешенного использования «для общественно-деловых целей» под ним.
В торгах участвовали шесть заявок, в том числе от предпринимательницы, победившей на торгах по продаже еще одного здания ОмГАУ. В числе претендентов на здание также были другие омские предприниматели, победителем в итоге стал ИП Геворг Акопян, предложивший наибольшую цену в размере порядка 71,7 млн рублей. Отметим, начальная цена составляла 43,7 млн рублей.
Геворг Акопян является омским предпринимателем в таких сферах, как аренда и лизинг строительных машин и оборудования. Омичи могут знать его как совладельца компании «Стройтраст», ремонтирующей мост имени 60 лет ВЛКСМ и проводящей реконструкцию бульвара Архитекторов.