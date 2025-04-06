Крым получит деньги на модернизацию больниц

Крым получит деньги на обновление больниц. Распоряжение о выделении финансирования на модернизацию приемных отделений медучреждений 21 региона страны, в том числе и Республики Крым, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.
«За счет средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, финансирование направят на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой», — сообщили в пресс-службе правительства.
В целом на эти цели правительство РФ направит в регионы свыше 11,4 миллиарда рублей.
Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Совершенствование экстренной медицинской помощи», который входит в состав национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».