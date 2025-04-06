Крым получит деньги на модернизацию больниц

«За счет средств в составе приемных отделений некоторых больниц появятся модульные конструкции для оказания экстренной медицинской помощи пациентам, чья жизнь находится в опасности. Кроме того, финансирование направят на оснащение и дооснащение приемных отделений медучреждений различной медицинской техникой», — сообщили в пресс-службе правительства.