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Кишиневцы тоже так хотят — вкусно и недорого: Молдавская столица попала в ТОП-10 туристических направлений с самой дешевой едой

Названы города Европы, где туристам дешевле и дороже всего обходятся еда и напитки.

Источник: Комсомольская правда

Самые дешевые еду и напитки туристам предлагают в косовской Приштине, а самые дорогие — в норвежском Осло.

Многие туристы стараются максимально сэкономить во время отдыха. Однако довольно часто недостаточно просто найти дешевые билеты на авиарейсы, также важно понимать, насколько дорого вам обойдутся базовые потребности в пункте назначение, в том числе пропитание.

Платформа бронирования путешествий Omio определила города Европы, где питание вне дома не приведет вас к банкротству. В частности, они изучили среднюю стоимость еды, капучино, местного и импортного пива в местных заведениях.

Возглавила рейтинг Приштина — столица частично признанной балканской страны Косово, где средняя стоимость обеда составляет 4,18 фунта стерлингов (около 225 гривень), местное пиво обойдется всего в 1,67 фунта стерлингов (около 90 гривень), а капучино — всего в 1,02 фунта стерлингов (около 55 гривень), цитирует результаты исследования журнал Time Out.

Также в тройку городов с самым дешевым питанием в кафе и ресторанах попали два других направленя Балкан — Сараево (Босния и Герцеговина) и Скопье (Северная Македония). Да и в целом десятку сформировали исключительно города восточной и центральной Европы.

Самые дешевые города Европы для еды и питья.

— Приштина, Косово.

— Сараево, Босния и Герцеговина.

— Скопье, Северная Македония.

— Кишинев, Молдова.

— Минск, Беларусь.

— Подгорица, Черногория.

— Прага, Чехия.

— Будапешт, Венгрия.

— София, Болгария.

— Тирана, Албания.

Источник: www.unian.net.