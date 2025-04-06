Кишиневцы тоже так хотят — вкусно и недорого: Молдавская столица попала в ТОП-10 туристических направлений с самой дешевой едой

Самые дешевые еду и напитки туристам предлагают в косовской Приштине, а самые дорогие — в норвежском Осло.
Многие туристы стараются максимально сэкономить во время отдыха. Однако довольно часто недостаточно просто найти дешевые билеты на авиарейсы, также важно понимать, насколько дорого вам обойдутся базовые потребности в пункте назначение, в том числе пропитание.
Платформа бронирования путешествий Omio определила города Европы, где питание вне дома не приведет вас к банкротству. В частности, они изучили среднюю стоимость еды, капучино, местного и импортного пива в местных заведениях.
Возглавила рейтинг Приштина — столица частично признанной балканской страны Косово, где средняя стоимость обеда составляет 4,18 фунта стерлингов (около 225 гривень), местное пиво обойдется всего в 1,67 фунта стерлингов (около 90 гривень), а капучино — всего в 1,02 фунта стерлингов (около 55 гривень), цитирует результаты исследования журнал Time Out.
Также в тройку городов с самым дешевым питанием в кафе и ресторанах попали два других направленя Балкан — Сараево (Босния и Герцеговина) и Скопье (Северная Македония). Да и в целом десятку сформировали исключительно города восточной и центральной Европы.
Самые дешевые города Европы для еды и питья.
— Приштина, Косово.
— Сараево, Босния и Герцеговина.
— Скопье, Северная Македония.
— Кишинев, Молдова.
— Минск, Беларусь.
— Подгорица, Черногория.
— Прага, Чехия.
— Будапешт, Венгрия.
— София, Болгария.
— Тирана, Албания.
Источник: www.unian.net.