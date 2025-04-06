Эксперт: 64,6% месторождений нефти освоены в Беларуси

Что же касается редкоземельных элементов и металлов, которые сейчас у всех на слуху, то Василий Колб отметил, что говорить об их добыче еще рано. Вместе с тем в Беларуси есть определенные наработки, связанные с их выявлением. Перспективными считаются места в Гродненском и Щучинском районах Гродненской области, Житковичском районе Гомельской области.