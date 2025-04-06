Эксперт: 64,6% месторождений нефти освоены в Беларуси

В Беларуси разведаны 3,2 тысячи месторождений полезных ископаемых, а разрабатывается 58,8% из них, сообщает БелТА со ссылкой на заместителя гендиректора по геологии НПЦ по геологии Василия Колба.
«На территории республики выявлено 50 видов полезных ископаемых. Однако не все из них детально изучены. По промышленным категориям разведано более 3,2 тыс. месторождений и их частей, в том числе подземных вод», — отметил специалист.
Что до освоения, то по калийным и каменным солям осваивается 50% месторождений, по нефти — 64,6%, строительным материалам — 27,8%, торфу и сапропелю — 24,5%, пресным и минеральным подземным водам — 72,3%.
Что же касается редкоземельных элементов и металлов, которые сейчас у всех на слуху, то Василий Колб отметил, что говорить об их добыче еще рано. Вместе с тем в Беларуси есть определенные наработки, связанные с их выявлением. Перспективными считаются места в Гродненском и Щучинском районах Гродненской области, Житковичском районе Гомельской области.
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