Молдова может стать зависимой от импорта свинины

КИШИНЕВ, 6 апр — Sputnik. Первые три месяца года уже вызывают тревогу: импорт достиг 4457 тонн, то есть почти 60% от общего объема, зарегистрированного в 2024 году, свидетельствует анализ Ассоциации «Agrocereale».
После положительной тенденции в 2023—2024 годах с робким возрождением местного производства, 2025 год принесет внезапный спад. Мы сталкиваемся с реальным риском снова стать зависимыми от импортной свинины, особенно при отсутствии быстрых и последовательных вмешательств со стороны властей.
Импорт в первом квартале обошелся бюджетам предприятий в 369,8 млн леев. Парадоксально, но, несмотря на панику на рынке и ожидание повышения цен до 20% перед Пасхой, данные показывают, что средняя импортная цена с налогами оказалась ниже, чем в 2023 и 2024 годах: 86,7 лея/кг по сравнению с 91,1 лея/кг в прошлом году. Без учета налогов средняя цена составила 68,7 лея/кг, что ниже показателей предыдущих лет.
Основные поставщики — Испания (2088 тонн) и Польша (856 тонн), остальные — Германия и Нидерланды. Средняя цена в Приднестровье — 64,5 лея/кг из-за льготного режима.
Ассоциация призывает к компенсациям фермам, пополнению запасов и мониторингу цен. Рижа отмечает, что 2025 год может стать годом перехода к модели, основанной на импортном переработанном мясе, что угрожает автономии молдавского животноводства.