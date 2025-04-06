Молдова может стать зависимой от импорта свинины

Импорт в первом квартале обошелся бюджетам предприятий в 369,8 млн леев. Парадоксально, но, несмотря на панику на рынке и ожидание повышения цен до 20% перед Пасхой, данные показывают, что средняя импортная цена с налогами оказалась ниже, чем в 2023 и 2024 годах: 86,7 лея/кг по сравнению с 91,1 лея/кг в прошлом году. Без учета налогов средняя цена составила 68,7 лея/кг, что ниже показателей предыдущих лет.