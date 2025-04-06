Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

Они понимают тенденции развития Крыма, видят перспективы увеличения стоимости недвижимости, потенциал сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Понимают, что, скорее всего, при сдаче своей недвижимости где-нибудь в Липецке, например, или в Ростове эта сумма не покроет платеж по ипотеке. И выбирают Крым, потому что это окупается. И еще потому что они в будущем хотят сюда переехать.