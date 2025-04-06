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Кто в Крыму скупает квартиры по программе семейной ипотеки

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 апр — РИА Новости Крым. Подавляющее большинство покупателей квартир в новостройках в Крыму — жители материковой России, причем 90% сделок осуществляется через семейную ипотеку. Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал эксперт по недвижимости Анатолий Цехин.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, подавляющее большинство покупателей квартир в Крыму — жители материковой части России.

«И в последнее время практически 90% сделок с “квартирниками” проходит именно через семейную ипотеку», — уточнил Цехин.

Объясняется эта тенденция, как правило, инвестиционной стратегией, поскольку, имея возможность взять ипотеку под 6% на материке, такие клиенты понимают, что недвижимость здесь не принесет столько же выгоды, как в Крыму, пояснил эксперт.

Они понимают тенденции развития Крыма, видят перспективы увеличения стоимости недвижимости, потенциал сдачи в аренду и получения пассивного дохода. Понимают, что, скорее всего, при сдаче своей недвижимости где-нибудь в Липецке, например, или в Ростове эта сумма не покроет платеж по ипотеке. И выбирают Крым, потому что это окупается. И еще потому что они в будущем хотят сюда переехать.

сказал Цехин

Он напомнил, что льготная семейная ипотека распространяется только на объекты со статусом «квартира». То есть туда не попадают земельные участки, апартаменты и дома — «все то, что занимает достаточно большой сегмент рынка курортной недвижимости».