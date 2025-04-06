Стоимость биткойна снизилась до уровня $79,2 тысячи впервые с 13 марта

Доллар, между тем, только дорожает. После приличного спада наблюдается рост. По прогнозу доцента Финансового университета при Правительстве России Игоря Балынина, курс будет колебаться в районе 80−90 рублей. Если говорить о евро, то ситуация еще сложнее. Валюта будет расти до 90−99 за рубль. Эксперт предупредил россиян, что рост валют — не повод для переживаний. Финансовой стабильности ничто не угрожает.