Стоимость биткойна снизилась до уровня $79,2 тысячи впервые с 13 марта

Еще в субботу биткойн стоил более 81 тысячи долларов. По состоянию на 23:40 6 апреля, криптовалюту можно приобрести за 79,2 тысячи долларов. Об этом свидетельствуют данные биржи Binance.
В последний раз такая стоимость биткойна была зафиксирована 13 марта. Позже цена валюты росла. Стоимость биткойна упала на более чем 4%.
Доллар, между тем, только дорожает. После приличного спада наблюдается рост. По прогнозу доцента Финансового университета при Правительстве России Игоря Балынина, курс будет колебаться в районе 80−90 рублей. Если говорить о евро, то ситуация еще сложнее. Валюта будет расти до 90−99 за рубль. Эксперт предупредил россиян, что рост валют — не повод для переживаний. Финансовой стабильности ничто не угрожает.