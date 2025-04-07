Нацбанк заметно понизил евро и увеличил курс доллара на 7 апреля после выходных

В Национальном банке установили обновленные курсы валют на 7 апреля 2025 года, понедельник. В итоге ощутимо понижен курс евро, но повышены курс доллара и курс российского рубля.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
Так, на понедельник, 7 апреля, Национальный банк установил такие курсы основных валют: 1 доллар США равен 3,1293 белорусского рубля, 1 евро — 3,4380 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6642 белорусского рубля.
В соотношении с валютными курсами, которые были установлены на пятницу, 4 апреля, субботу, 5 апреля, и воскресенье, 6 апреля, курс доллара и курс российского рубля стали немного выше, а вот курс евро стал заметно легче в валютной корзине.
В денежном выражении курс доллара вырос на 0,0032 белрубля, курс евро понижен сразу на 0,0226 белрубля, а курс российского рубля увеличился на 0,0031 белрубля.