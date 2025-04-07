Назван единственный крупный город в России, где падают цены на жилье

«По данным SRG, в марте цены снизились только в одном городе — Астрахани. Средняя цена квадратного метра здесь за месяц снизилась на 0,22%, до 77,8 тысяч рублей», — пишет РБК. В остальных городах цены росли, больше всего квартиры подорожали в Курске.