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Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 впервые с весны 2021 года

Цена Brent снижалась на 2,41%, до $63,97 за баррель.

Цены на нефть марки Brent с поставкой в июне 2025 года показали резкое снижение на лондонской бирже ICE, опустившись ниже отметки в $64 за баррель впервые с конца апреля 2021 года.

Согласно данным торгов на 01:09 мск, стоимость Brent уменьшилась на 2,41%, достигнув уровня $63,97 за баррель.

Спустя несколько минут, к 01:18 мск, снижение продолжилось: фьючерсы на Brent торговались уже по $63,46, что соответствует падению на 3,29%. Одновременно с этим контракт на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года также подешевел — до $59,82 за баррель, что означает снижение на 3,53%.

Ранее цена фьючерса на нефть марки Brent упала ниже 66 долларов за баррель.