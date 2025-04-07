Цена нефти Brent на ICE опустилась ниже $64 впервые с весны 2021 года

Спустя несколько минут, к 01:18 мск, снижение продолжилось: фьючерсы на Brent торговались уже по $63,46, что соответствует падению на 3,29%. Одновременно с этим контракт на нефть марки WTI с поставкой в мае 2025 года также подешевел — до $59,82 за баррель, что означает снижение на 3,53%.