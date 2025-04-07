Прокуроры требуют конфисковать крупнейшее производство ПВХ у семьи экс-депутата

Надзор также установил, что в Иркутской области с 1968 года функционировало государственное предприятие «Зиминский химический комбинат», которое в 1992 году было преобразовано в ОАО «Саянскхимпром». Этот завод являлся градообразующим предприятием Саянска и крупнейшим в стране производителем поливинилхлорида, который используется в самых разных отраслях промышленности. В иске говорится, что господин Круглов с 1987 года занимал руководящие должности на этом комбинате, а после его назначения гендиректором в 1997 году принял решение «обратить госпредприятие в свою пользу». Для этого в 1997—2000 годах им были учреждены дочерние фирмы, в уставные капиталы которых были выведены производственные мощности ОАО «Саянскхимпром». Затем гендиректор изъял «дочки» из-под управления самого предприятия, оформив их на специально созданные аффилированные ему фирмы. При этом сам Виктор Круглов фактически выступал в роли продавца и покупателя долей и акций юридических лиц, отмечается в иске.