Трамп поставил ультиматум Китаю по поводу таможенных пошлин

Соединенные Штаты не будут заключать новое соглашение о таможенных пошлинах с Китаем до тех пор, пока не будет решена проблема торгового дефицита между двумя странами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.