Трамп поставил ультиматум Китаю по поводу таможенных пошлин

Трамп выдвинул условия для успешного завершения сделки с КНР.
Соединенные Штаты не будут заключать новое соглашение о таможенных пошлинах с Китаем до тех пор, пока не будет решена проблема торгового дефицита между двумя странами. Об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе общения с журналистами.
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«Нам необходимо разобраться с торговым дефицитом с Китаем. Мы теряем в пользу КНР сотни миллиардов долларов. Пока мы не решим данную проблему, я не буду заключать сделку», — подчеркнул Трамп в эфире Fox News.
США ввели взаимные пошлины на товары из ряда стран. Туда вошли КНР, Казахстан, Украина, Мадагаскар, Вьетнам и многие другие. При этом в список не вошли Россия и Белоруссия. Как позднее объяснил глава Минфина США Скотт Бессент, это связано с отсутствием торговли между странами.