Биткоин упал ниже $80 тысяч впервые с 13 марта

Курс биткоина снизился до уровня ниже $80 тысяч, впервые с 13 марта, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.
На момент 23:20 по московскому времени его стоимость составляла $79 622.
Между тем стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и некоторые другие структуры разрабатывают механизмы обращения в доход страны биткоинов, поскольку первый прецедент уже создан.
Между тем доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин предположил, что в апреле курс доллара будет колебаться в районе 80−90 рублей.