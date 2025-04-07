Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Биткоин упал ниже $80 тысяч впервые с 13 марта

Биткоин находился на отметке в $79,622 тысячи.

Источник: AP 2024

Курс биткоина снизился до уровня ниже $80 тысяч, впервые с 13 марта, свидетельствуют данные криптовалютной биржи Binance.

На момент 23:20 по московскому времени его стоимость составляла $79 622.

Между тем стало известно, что Федеральная служба судебных приставов (ФССП) и некоторые другие структуры разрабатывают механизмы обращения в доход страны биткоинов, поскольку первый прецедент уже создан.

Между тем доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин предположил, что в апреле курс доллара будет колебаться в районе 80−90 рублей.