Водителей предупредили о штрафах, которые можно получить во дворе

«Более того, речь не всегда идет о газоне. В судебной практике встречаются прецеденты, когда водителя признавали виновным просто за то, что он остановил транспортное средство рядом с деревом не на твердом покрытии и даже во дворе», — добавил Безделин в беседе с «Прайм». Кроме того, юрист напомнил о других распространенных нарушениях, таких как парковка на пешеходных переходах и тротуарах, стоянка с работающим двигателем более пяти минут, а также о возможных штрафах за нарушение общественного порядка, такие как мытье автомобиля в неположенном месте или шум в ночное время.