У бывшего депутата конфискуют крупнейшее в России производство ПВХ

Надзорное ведомство считает, что Круглов стал владельцем предприятия незаконно. Он долгие годы занимал на нем руководящие должности, а в 1997 году начал обманным путем переводить его в личную собственность через подставные фирмы. Также, по версии прокуратуры, Круглов совмещал бизнес и государственную службу — с 2000 по 2016 год он являлся депутатом от «Единой России» в Законодательном собрании Иркутской области. Это запрещено законом.