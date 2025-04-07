В Казахстане внедряют единую систему оплаты медпомощи

О необходимости дальнейшего реформирования системы обязательного социального медицинского страхования высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в январе 2025 года. «Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии», — обозначил срок глава государства.