В Казахстане внедряют единую систему оплаты медпомощи

Для повышения эффективности системы обязательного социального медицинского страхования в стране вводят Единую систему оплаты медицинской помощи (ЕСОМП). В министерстве здравоохранения пояснили, что новый цифровой инструмент обеспечит контроль качества и финансирования предоставляемых медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС.
Единую платежную систему с марта 2025 года в пилотном режиме используют в медицинских организациях Акмолинской области. С 1 июля новая система будет внедрена во всех медицинских организациях страны.
Как отметили в Минздраве, цифровая система позволит обеспечить:
- прозрачность предоставления медицинских услуг на основе персонифицированного учета и сквозного контроля обоснованности оказанной медицинской помощи;
- исключить необоснованные списания средств и улучшить контроль за качеством медуслуг;
- автоматически выявлять ошибки и нарушения в оказании медпомощи, включая так называемые «приписки»;
- гарантировать, что оплата медуслуг производится исключительно за фактически оказанную помощь.
- Предполагается, что система позволит эффективнее использовать финансовые средства, исключит приписки и сократит коррупционные риски.
Эффективность новой системы подтвердили предварительные итоги пилота в Акмолинской области. В пилотном режиме системой уже выявлено более 11 тысяч фактов несоответствия оказанной медпомощи установленным стандартам, в том числе и фактов приписок.
По итогам рассмотрения нарушений будут приняты меры как организационного, так и финансового характера.
О необходимости дальнейшего реформирования системы обязательного социального медицинского страхования высказался президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе расширенного заседания правительства в январе 2025 года. «Необходимо продолжить реформу системы обязательного социального медицинского страхования. Предстоит принять еще ряд законодательных мер. Поэтому правительству следует оперативно проработать с парламентом законопроект по совершенствованию системы ОСМС. Документ должен быть принят до конца текущей сессии», — обозначил срок глава государства.
В марте 2025 года мажилис начал рассматривать поправки к законодательству об обязательном медицинском страховании. Разработчики предложили увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в ОСМС с 850 тыс. тенге до 4,2 млн тенге.