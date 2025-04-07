Цены на китайские авто снизились на 19% с начала года

В Новосибирской области за первый квартал 2025 года снижение цен на новые автомобили коснулось исключительно китайских марок — их стоимость упала на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это составило около 3,7 млн рублей. Об этом рассказал руководитель регионального развития сервиса Вадим Маньков в диалоге с РБК Новосибирск.
«Это может быть связано, в первую очередь, со смещением предложений в сторону более бюджетного сегмента», — сказал эксперт.
Маньков также уточнил, что снижение спроса на фоне высоких процентных ставок по автокредитам заставляет дилеров пересматривать ценовую политику, предлагая покупателям более выгодные условия приобретения автомобилей.
В конце марта Минпромторг расширил список автомобилей, облагаемых налогом на роскошь. Так, в список попали авто китайских производителей.