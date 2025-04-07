Цены на китайские авто снизились на 19% с начала года

В Новосибирской области за первый квартал 2025 года снижение цен на новые автомобили коснулось исключительно китайских марок — их стоимость упала на 19% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Это составило около 3,7 млн рублей. Об этом рассказал руководитель регионального развития сервиса Вадим Маньков в диалоге с РБК Новосибирск.