Основана на ошибке и не имеет смысла: экономисты США раскритиковали формулу пошлин Трампа

По мнению старших научных сотрудников института Кевина Коринта и Стэна Вейгера, представленная Трампом формула «не имеет экономического смысла».
Они полагают, что торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами, которые эта формула не учитывает.
Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины.
По словам авторов анализа, если бы ставки были рассчитаны правильно, пошлины для Лесото составили бы не 50%, а 13,2%. В то время как пошлины для Китая, Казахстана и ЕС составили бы 10% вместо 32%, 27% и 20% соответственно.
Американский лидер Дональд Трамп, объявляя о введении «взаимных» пошлин на импорт из 185 стран, заявил, что это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.
За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.