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Основана на ошибке и не имеет смысла: экономисты США раскритиковали формулу пошлин Трампа

АСТАНА, 7 апр — Sputnik. Экономисты Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute) заявили, что формула расчета «взаимных» пошлин, о повышении которых заявил Дональд Трамп, содержит серьезную математическую ошибку.

Источник: Sputnik.kz

По мнению старших научных сотрудников института Кевина Коринта и Стэна Вейгера, представленная Трампом формула «не имеет экономического смысла».

Они полагают, что торговый дефицит с конкретной страной определяется не только пошлинами и нетарифными торговыми барьерами, но и международными потоками капитала, цепочками поставок, сравнительными преимуществами, географией и прочими факторами, которые эта формула не учитывает.

Даже если серьезно отнестись к тарифной формуле администрации Трампа, она допускает ошибку, которая в четыре раза завышает пошлины.

говорится в материале, опубликованном институтом

По словам авторов анализа, если бы ставки были рассчитаны правильно, пошлины для Лесото составили бы не 50%, а 13,2%. В то время как пошлины для Китая, Казахстана и ЕС составили бы 10% вместо 32%, 27% и 20% соответственно.

Американский лидер Дональд Трамп, объявляя о введении «взаимных» пошлин на импорт из 185 стран, заявил, что это станет «декларацией экономической независимости» США и поможет использовать «триллионы и триллионы долларов» для выплаты государственного долга.

За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.