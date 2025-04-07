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В Хабаровском крае запустили 12 крупных инвестпроектов на 12,4 миллиарда рублей

Дмитрий Демешин рассказал, как поступления от бизнеса помогают развивать соцсферу региона.

Источник: Комсомольская правда

Экономика региона продолжает расти за счет новых инвесторов. Привлекают и внутренний бизнес, и компании из соседних стран. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

Как рассказал в интервью губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, в первом квартале 2025 года в регионе стартовали 12 крупных проектов. Общая сумма вложений — 12,4 миллиарда рублей. Всего сейчас в крае больше 200 таких предприятий. Именно они формируют значительную часть регионального бюджета.

По словам Дмитрия Демешина, налоговые поступления от бизнеса позволяют развивать социальную сферу. В крае продолжают активно работать режимы ТОР и свободного порта Владивосток. Эти меры привлекают новых инвесторов. В их числе — и крупные компании из Китая и других стран Азиатско-Тихоокеанского региона.