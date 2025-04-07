В Хабаровском крае запустили 12 крупных инвестпроектов на 12,4 миллиарда рублей

Как рассказал в интервью губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин, в первом квартале 2025 года в регионе стартовали 12 крупных проектов. Общая сумма вложений — 12,4 миллиарда рублей. Всего сейчас в крае больше 200 таких предприятий. Именно они формируют значительную часть регионального бюджета.