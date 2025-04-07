Мэр Хабаровска пообещал досрочно начать ямочный ремонт дорог

Мэр Хабаровска Сергей Кравчук, в ходе очередного объезда города, ужаснулся состоянием дорог столицы региона, в котором они предстали после наступления положительных температур. В связи с этим он дал ряд поручений, которые призваны оперативно поправить ситуацию и смягчить гнев водителей, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Ямочный ремонт обойдётся в сумму порядка 170 миллионов рублей.
По информации пресс-службы городской администрации, глава города принял решение раньше обычного приступить к ямочному ремонту — на выходных муниципальные предприятия должны были активнее приступить к вывозу снега и начать выполнять забивку швов и трещин на дорогах. При этом основные работы начнутся в понедельник, 7 апреля. Ямы будут латать горячим асфальтобетоном.
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— Дороги Хабаровска превратились в практически непроезжее полотно из-за того, что минувшей зимой было очень много снега. Сейчас даны поручения сначала работать фрезой, чтобы затем асфальтобетон укладывать в подготовленные клетки. Работать начнём от Комсомольской площади, откуда пойдём на улицы Тургенева, Ленина и в сторону аэропорта по Муравьёва-Амурского и Карла Макса, — сказал Сергей Кравчук.
Напомним, что на минувших выходных дорожники приступили ко второму этапу реконструкции проблемной транспортной развязке на улице Ленинградской. До начала октября специалистам подрядной организации предстоит заменить защитное барьерное ограждение, смонтировать новую систему освещения проезжей части развязки, восстановить водоотведение, а также привести в порядок съезды. Не забудут дорожники и о деформационных швах.