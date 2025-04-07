Мэр Хабаровска пообещал досрочно начать ямочный ремонт дорог

— Дороги Хабаровска превратились в практически непроезжее полотно из-за того, что минувшей зимой было очень много снега. Сейчас даны поручения сначала работать фрезой, чтобы затем асфальтобетон укладывать в подготовленные клетки. Работать начнём от Комсомольской площади, откуда пойдём на улицы Тургенева, Ленина и в сторону аэропорта по Муравьёва-Амурского и Карла Макса, — сказал Сергей Кравчук.