Можно ли оформить ипотеку под 7% в Казахстане

Программа «7−20−25» продолжает работу в 2025 году. На ее реализацию выделено 100 млрд тенге в год, то есть по 25 млрд тенге в квартал. Недавно, как сообщает портал «Крыша», лимиты обновились.
Однако казахстанцам, которые захотят принять участие в программе, стоит быть готовыми к тому, что получить заем может быть затруднительно. И дело тут не только в стоимости жилья, которая во многих городах уже давно обогнала максимальную сумму займа по программе.
Дело в том, что банки не спешат открывать прием заявок из-за нехватки денег. Многие указывают на отсутствие лимитов, а другие ставят дополнительные условия для заемщиков.
Подача заявки стала длинным процессом, а у некоторых банков действует процедура предварительных заявок, когда подача еще не гарантирует получение займа, а лишь дает возможность в будущем отправить заявку на участие в программе. В целом сейчас в программе участвуют 7 банков второго уровня.
На каких условиях банки принимают заявки:
- «Банк ЦентрКредит» — на сайте банка клиент должен указать свой ИИН, БИН застройщика и кадастровый номер жилого комплекса. После одобрения его пригласят в отделение. Ожидание может занять несколько месяцев;
- Freedom Bank — надо заполнить анкету на сайте и затем продолжить в приложении банка. После одобрения клиент попадает в лист ожидания, но для участия нужен депозит на 1 млн тенге. Ожидание занимает от 3 месяцев;
- Halyk Bank — подать заявление можно только в отделении банка при наличии лимита. После одобрения дается лишь неделя на поиск квартиры. Если не получится ее найти, заявку аннулируют;
- ForteBank — выдают кредиты только после одобрения заявки. Ожидание может занять нескольких месяцев;
- Altyn Bank — заявку можно подать только в приложении. После одобрения оформляется сделка через нотариуса — онлайн с использованием биометрии. Но заем можно получить только в Астане, Алматы, Шымкенте, Атырау, Актау.
При этом также в программе участвуют «Евразийский банк» и Bank RBK. У них онлайн-очереди нет, но пока прием заявок на ипотеку «7−20−25» приостановлен в связи с отсутствием лимита. Казахстанцам, которые хотят получить кредит в этих банках, следует самостоятельно уточнять, когда можно подать заявку.
В целом же за первый квартал 2025 года, то есть в январе, феврале и марте, казахстанцы оформили 1 428 ипотек под 7%.
Напомним, программа «7−20−25» действует на следующих условиях:
- ставка — 7% годовых;
- первоначальный взнос — от 20% от стоимости;
- срок — до 25 лет;
- можно купить только готовое новое жилье от застройщика;
- отсутствие жилья последние 18 месяцев — новое правило, которое появилось недавно;
- максимальная стоимость жилья:
- 25 млн тенге — Астана, Алматы, Актау, Атырау, Шымкент и пригороды;
- 20 млн тенге — Караганда, Туркестан;
- 15 млн тенге — остальные регионы.