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Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 апреля

В обменных пунктах Астаны и Алматы представили средневзвешенные курсы покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: freepik

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:

  • доллар: покупка 507,23 тенге, продажа 509,86 тенге;
  • евро: покупка 557,43 тенге, продажа 564,11 тенге;
  • рубль торгуется в диапазоне 5,85 — 5,98 тенге.

В обменниках Астаны:

  • доллар покупают по 505 тенге, продают по 512 тенге;
  • евро: покупка 555 тенге, продажа 565 тенге;
  • рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6 тенге.

Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,34 тенге, 1 евро 556,34 тенге, 1 рубль 5,97 тенге.

По итогам дневных торгов 4 апреля средневзвешенный курс доллара составил 504,34 тенге, поднявшись на 2,79 тенге.