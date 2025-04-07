Курсы валют в обменниках Алматы и Астаны на 7 апреля

По данным Kurs.kz, на текущий момент средний курс в обменниках Алматы равен:
- доллар: покупка 507,23 тенге, продажа 509,86 тенге;
- евро: покупка 557,43 тенге, продажа 564,11 тенге;
- рубль торгуется в диапазоне 5,85 — 5,98 тенге.
В обменниках Астаны:
- доллар покупают по 505 тенге, продают по 512 тенге;
- евро: покупка 555 тенге, продажа 565 тенге;
- рубль: покупка 5,85 тенге, продажа 6 тенге.
Официальные курсы валют на сегодня выглядят следующим образом: 1 доллар стоит 504,34 тенге, 1 евро 556,34 тенге, 1 рубль 5,97 тенге.
По итогам дневных торгов 4 апреля средневзвешенный курс доллара составил 504,34 тенге, поднявшись на 2,79 тенге.