В Казахстане построят завод по производству экологичного авиатоплива

SAF в мировом авиасообществе используется как экологичная добавка к стандартному авиационному топливу Jet A-1, способствуя снижению выбросов углекислого газа. Три нефтеперерабатывающих завода КМГ готовы к производству Jet A-1 с 2018 года. Переход от действующего стандарта авиатоплива ТС-1 к Jet A-1 сопровождается модернизацией топливозаправочной инфраструктуры казахстанских аэропортов.