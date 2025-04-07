В Казахстане построят завод по производству экологичного авиатоплива

Соглашение о разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) подписали ТОО «КазМунайГаз-Аэро», американская компания LanzaJet, Inc. и один из крупнейших агропромышленных холдингов страны — ТОО «KazFoodProducts».
В компании уточнили, что в прошлом году успешно завершили этап разработки пред-ТЭО. Ожидается, что основное технико-экономическое обоснование будет готово к концу 2025 года.
Реализация проекта имеет особое значение в контексте поручения Президента Касым-Жомарта Токаева по превращению Казахстана в международный авиационный хаб с развитым транзитным потенциалом.
Заключению соглашения предшествовала встреча в США в марте 2025 года между председателем правления КМГ Асхатом Хасеновым и генеральным директором LanzaJet Джимми Самарцисом, на которой обсуждались перспективы сотрудничества в сфере производства SAF.
На этапе подготовки ТЭО стороны проведут комплексный анализ, включая выбор оптимального региона для размещения завода, определение объемов производства и другие ключевые параметры, необходимые для принятия инвестиционного решения.
SAF в мировом авиасообществе используется как экологичная добавка к стандартному авиационному топливу Jet A-1, способствуя снижению выбросов углекислого газа. Три нефтеперерабатывающих завода КМГ готовы к производству Jet A-1 с 2018 года. Переход от действующего стандарта авиатоплива ТС-1 к Jet A-1 сопровождается модернизацией топливозаправочной инфраструктуры казахстанских аэропортов.
В КМГ подчеркнули, что амбициозный проект приближает страну к достижению углеродной нейтральности в рамках Парижского соглашения и открывает возможности для привлечения ведущих международных авиаперевозчиков и грузовых компаний.
В августе прошлого года КМГ сообщало о планах производства экологически чистого авиатоплива в Казахстане. Тогда казахстанская сторона вела переговоры с руководством американской технологической компании.