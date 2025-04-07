Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике

В ходе переговоров стороны договорились продолжить проработку обсужденных вопросов и предложений, в том числе по проведению пятого фестиваля «Накшбандия» в сентябре текущего года в Бухаре. Ожидается, что в реализации этого мероприятия будет участвовать Комитет по туризму Узбекистана.