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Узбекистан и Малайзия обсуждают развитие паломнического туризма в республике

ТАШКЕНТ, 7 апр — Sputnik. Узбекистан и Малайзия обсуждают вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане. Об этом шла речь на встрече посла Узбекистана Каромиддина Гадоева с генеральным секретарем Всемирного центра суфиев Малайзии Абдул Каримом Саидом Хадаидом, сообщает ИА «Дунё».

Источник: Sputnik.uz

В ходе встречи ее участники обсудили вопросы развития паломнического туризма в Узбекистане, запуска программы «Умра плюс» с мусульманскими странами, а также проведения пятого туристического фестиваля «Накшбандия» в Бухаре.

Абдул Карим Саид Хадаид выразил глубокий интерес к сотрудничеству с узбекской стороной в сфере развития зиёрат туризма в Узбекистане, отметив значительный опыт Малайзии в данной области.

Генеральный секретарь выразил полную поддержку инициативе главы Узбекистана по реализации программы «Умра плюс» и подтвердил готовность активно способствовать продвижению этого проекта среди мусульманских стран через Всемирный центр суфиев.

отметили в агентстве

Также он поделился рядом предложений по совершенствованию деятельности туристических операторов и агентств, специализирующихся на паломническом туризме в Узбекистане.

В ходе переговоров стороны договорились продолжить проработку обсужденных вопросов и предложений, в том числе по проведению пятого фестиваля «Накшбандия» в сентябре текущего года в Бухаре. Ожидается, что в реализации этого мероприятия будет участвовать Комитет по туризму Узбекистана.

Всемирный центр суфиев, основанный в 2018 году и являющийся неправительственной организацией со штаб-квартирой в Куала-Лумпуре, в последние годы в тесном сотрудничестве с Посольством Узбекистана организовал фестиваль «Накшбандия» в Бухаре, Самарканде, Термезе и Ташкенте с участием последователей суфийского ордена Накшбандия из Малайзии, Индонезии, Бангладеш, Индии и Пакистана.