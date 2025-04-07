Часть агрегатов самолёта МС-21 соберут в Хабаровском крае

Также он добавил, что требования к качеству обшивок очень высокие. Необходимо строго соблюдать допустимые нормы деформации. В условиях серийного производства выполнение этих требований возможно только с помощью обтяжки по управляющей программе, разработка которой является сложным процессом. Он может занять до трех месяцев, включая отработку и корректировку. А выполнить необходимо 16 таких программ.