Часть агрегатов самолёта МС-21 соберут в Хабаровском крае

На Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина начали реализацию проекта, направленного на повышение эффективности работы обтяжных прессов за счет оптимизации управляющих программ. В рамках организации серийного производства нового российского пассажирского самолета МС-21 КнААЗ получил заказ на изготовление 16 обшивок отсека фюзеляжа, которые ранее производились в Ульяновской области на предприятии «Авиастар», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Сложность освоения производства крупногабаритных обшивок фюзеляжа заключается в их уникальности. Обычно такая работа выполняется один раз и повторяется только при запуске в производство новых изделий. Например, аналогичная работа проводилась для самолета «Суперджет-100» более восьми лет назад, — отметил заместитель главного технолога КнААЗ Леонид Толчеев.
Также он добавил, что требования к качеству обшивок очень высокие. Необходимо строго соблюдать допустимые нормы деформации. В условиях серийного производства выполнение этих требований возможно только с помощью обтяжки по управляющей программе, разработка которой является сложным процессом. Он может занять до трех месяцев, включая отработку и корректировку. А выполнить необходимо 16 таких программ.
МС-21 — среднемагистральный узкофюзеляжный самолет. Лайнер ориентирован на наиболее востребованный сегмент рынка пассажирских перевозок в России, при этом основная часть машины производится на Иркутском авиационном заводе.