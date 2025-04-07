Генпрокуратура попросила изъять имущество «Саянскхимпласта»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода «Саянскхимпласт» в Иркутской области, указывается в карточке дела.
Хамовнический суд Москвы назначил на 25 апреля беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства производителя поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт».
Ответчиками по иску замгенпрокурора стали бывший чиновник Виктор Круглов, члены его семьи и бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.
Как писала газета «Коммерсант», стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт» оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным «Коммерсанта», Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата, вопреки существующим запретам он совмещал бизнес и госслужбу.