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Генпрокуратура попросила изъять имущество «Саянскхимпласта»

ГП попросила изъять имущество «Саянскхимпласта» у семьи экс-депутата Круглова.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода «Саянскхимпласт» в Иркутской области, указывается в карточке дела.

Хамовнический суд Москвы назначил на 25 апреля беседу по иску Генпрокуратуры об изъятии имущества в доход государства производителя поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт».

Ответчиками по иску замгенпрокурора стали бывший чиновник Виктор Круглов, члены его семьи и бывший гендиректор предприятия Николай Мельник.

Как писала газета «Коммерсант», стоимость активов крупнейшего в России производителя поливинилхлорида АО «Саянскхимпласт» оценивается в 79 миллиардов рублей. По данным «Коммерсанта», Круглов является фактическим владельцем предприятия, занимая пост депутата, вопреки существующим запретам он совмещал бизнес и госслужбу.