Генпрокуратура попросила изъять имущество «Саянскхимпласта»

МОСКВА, 7 апр — РИА Новости. Хамовнический суд Москвы зарегистрировал иск Генпрокуратуры РФ к бывшему главе заксобрания Иркутской области Виктору Круглову и его семье об изъятии имущества завода «Саянскхимпласт» в Иркутской области, указывается в карточке дела.