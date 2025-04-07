Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили $10,07 млрд

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 апреля этого года составил $3,3072 млрд, увеличившись за март на $158,7 млн (на 5,04%), объем монетарного золота — $5,393 млрд, увеличившись на $487,3 (на 9,9%).