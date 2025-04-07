Ричмонд
+13°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля составили $10,07 млрд

7 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Золотовалютные резервы Беларуси на 1 апреля, по предварительным данным, составили $10,0695 млрд в эквиваленте. Соответствующие данные опубликованы на сайте Национального банка, сообщает БЕЛТА.

За март 2025 года золотовалютные резервы выросли на $662,3 млн (на 7,04%) после роста в феврале на $74 млн (на 0,8%).

Наибольшую долю в структуре международных резервных активов Беларуси занимают активы в иностранной валюте и монетарное золото. По данным Нацбанка, объем иностранной валюты в резервах на 1 апреля этого года составил $3,3072 млрд, увеличившись за март на $158,7 млн (на 5,04%), объем монетарного золота — $5,393 млрд, увеличившись на $487,3 (на 9,9%).

Согласно целевым показателям денежно-кредитной политики, объем международных резервных активов Беларуси на конец 2025 года должен составить не менее $7,1 млрд.