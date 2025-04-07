В Перми снизилась стоимость отеля «Карамель», где в кипятке погибли люди

Напомним, в результате трагедии в мини-отеле «Карамель» в Перми в 2020 году погибли пять человек. Среди тех, кто не выжил, маленькая девочка. Ещё три человека получили серьёзные ожоги. После трагедии к ответственности призвали владельца отеля Сергея Щербакова. Его признали виновным в оказании небезопасных услуг. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет колонии. Однако Щербаков вышел на свободу уже в 2022 году — его отпустили по УДО.