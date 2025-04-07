В Перми снизилась стоимость отеля «Карамель», где в кипятке погибли люди

Стоимость отеля «Карамель» в Перми, где в кипятке погибли пять человек, снизилась на миллион рублей.
На понижение стоимости помещения обратил внимание «Новый компаньон». Информация о продаже бывшего отеля на улице Советской армии, где в 2020 году произошла трагедия, размещена на одном из сайтов бесплатных объявлений.
Изначально отель «Карамель» был выставлен на продажу за 6,2 миллиона рублей. Объявление появилось в ноябре 2024 года. Сейчас же за него просят сниженную стоимость — 5,2 миллиона рублей. Таким образом, собственник помещения скинул один миллион рублей.
При этом в бывшем отеле так и не сделали ремонт полностью: после трагедии в порядок привели только часть помещений цокольного этажа, который затопило кипятком в ночь на 20 января 2020 года.
Напомним, в результате трагедии в мини-отеле «Карамель» в Перми в 2020 году погибли пять человек. Среди тех, кто не выжил, маленькая девочка. Ещё три человека получили серьёзные ожоги. После трагедии к ответственности призвали владельца отеля Сергея Щербакова. Его признали виновным в оказании небезопасных услуг. Мужчине назначили наказание в виде пяти лет колонии. Однако Щербаков вышел на свободу уже в 2022 году — его отпустили по УДО.