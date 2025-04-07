Средняя зарплата в Самарской области упала

При этом по сравнению с концом 2024 года, в начале 2025-го самарцы значительно просели в деньгах. Еще в декабре средняя зарплата в регионе была равна 93 505 рублям. Падение почти на 25 тысяч рублей за месяц объясняется премиями, которые обычно выплачиваются в конце года, и длинными январскими выходными, пишет 63.ру.