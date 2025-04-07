Инспекция труда нашла нарушения в работе пермской пекарни «Хлебница»

Речь идёт о филиале популярной сети, который расположен в Ленинском районе города. Государственная инспекция провела проверку в пекарне по адресу улица Ленина, 9 и выявила нарушения, связанные с трудовой деятельностью кухонного работника. В частности, оказалось, что сотрудник пекарни не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.