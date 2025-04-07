Инспекция труда нашла нарушения в работе пермской пекарни «Хлебница»

Госинспекция труда Пермского края обнаружила нарушения в работе одной из пекарен пермской сети «Хлебница», сообщает ведомство.
Речь идёт о филиале популярной сети, который расположен в Ленинском районе города. Государственная инспекция провела проверку в пекарне по адресу улица Ленина, 9 и выявила нарушения, связанные с трудовой деятельностью кухонного работника. В частности, оказалось, что сотрудник пекарни не был обеспечен средствами индивидуальной защиты.
После завершения проверки собранная информация о нарушениях была направлена в прокуратуру. Надзорный орган должен рассмотреть их и принять необходимые меры реагирования.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что в начале апреля стало известно точное количество жителей Пермского края, которые отравились в сети пекарен «Хлебница» в конце 2024 — начале 2025 года. Десятки жителей краевой столицы покупали в общепите салаты, выпечку и хлеб. После отравления 95 человек было возбуждено уголовное дело.