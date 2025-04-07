Проект утиной птицефабрики под Новосибирском подорожал до 6,9 млрд рублей

Как писал «Ъ-Сибирь», птицефабрика «Улыбино» зарегистрирована в январе 2016 года, расположена на площадке около 400 га в Искитимском районе. Она начала работать в конце 2019 года. Проект включает 55 корпусов откорма утки, пять корпусов ремонтного молодняка, инкубатор, 12 корпусов родительского стада, цех по переработке, вспомогательные и инфраструктурные объекты.